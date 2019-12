Illustrami

PREMESSA



Una serata dedicata all’arte e alla poesia, dove artisti e scrittori si confronteranno su diverse tematiche lasciando che le loro idee si fondano in una performance tra pensieri e colori.



IL PROGETTO



Sette artisti e sette poeti lavoreranno in coppia scegliendo una tematica specifica che possa essere esternata sia con le parole che con i colori, creando un prodotto unico e personale. La tematica non sarà imposta, piuttosto, verrà lasciata totale libertà ai ragazzi di esternare ciò che più desiderano. La serata sarà una performance, dove ogni poeta potrà leggere i propri scritti accompagnati dall’opera correlata, agli ospiti, invece, sarà chiesto di votare per determinare la coppia vincitrice. La mostra prosegue il ciclo dedicato alle nuove promesse dell’arte, alle quali si vuole dare libertà di espressione e ai quali si richiede il massimo impegno e qualità, per ricreare quel tessuto ricco di creatività del mondo dell’arte, altrimenti spesso irrigidito dietro a pure logiche di mercato, che qui può trovare invece nuova linfa e stimolo.



GLI ARTISTI



Elia Panori

Letizia Zuffi

Rebecca Cardillo

Cecilia Rizzuto

Filippo Cavazzuti

Camila Burbano

Peter Kleckner



I POETI



Noemi Amendola

Maria Teresa Fidanzia

Mauro Cesaretti

Pierpaolo Maria Argento

Francesca Pozzo

Thepassenger

Elena Brambilla







QUANDO



inaugurazione 20 DICEMBRE 2019 h.18





LA MOSTRA



A cura di YAH - Young Art Hunters e in collaborazione con Almach Art Gallery e Francesco Virgata.



DOVE



Spazio Archimede43, Milano



CONTATTI



youngarthunters@gmail.com