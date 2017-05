Giovedì 25 maggio presso Erratum di Milano si terrà la presentazione del volume di Giancarlo Schiaffini Immaginare la musica - per un'estetica fenomenologica della composizione contemporanea edito da Auditorium Edizioni nel 2017. Il libro chiude un'approfondita e originale riflessione sulla musica del nostro tempo. Dopo E non chiamatelo jazz (2011), sulla pratica dell'improvvisazione attraverso i diversi stili musicali, e Tragicommedia dell'ascolto (2015), che affrontava il tema dell'ascolto musicale, Immaginare la musica si occupa ora della Nuova Musica dal suo interno, attraverso un'indagine sulle tecniche compositive più salienti del '900. Questa trilogia di Giancarlo Schiaffini risulta quindi essenziale per strumentisti e musicisti, ma anche preziosa e ricca di sollecitazioni per l'ascoltatore e l'appassionato. In esposizione fino al 1 giugno presso Erratum una serie di ritratti fotografici di Schiaffini realizzati da Luca d'Agostino / Phocus Agency contenuti nel libro, insieme alla diffusione in sede di materiale sonoro su Giancarlo Schiaffini. Il progetto è a cura di Sergio Armaroli e Steve Piccolo, in collaborazione con MADE4ART. Spazio di ascolto e sperimentazione, Erratum si presenta al pubblico come un laboratorio di idee dove la contaminazione tra le arti e il loro incontro con la musica porta a risultati inaspettati proponendosi come punto di riferimento per creativi, musicisti, poeti e artisti. In collaborazione con MADE4ART | Comunicazione e servizi per l'arte e la cultura di Vittorio Schieroni ed Elena Amodeo | www.made4art.it - press@made4art.it