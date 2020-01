"Immaginario. 125 originali: viaggio a sorpresa negli archivi touring". il volto di una nazione.

125 immagini, tante quanti sono gli anni che il Touring Club Italiano ha compiuto l'8 novembre dello scorso anno. 125 opere d'arte che con la loro potenza evocativa fanno emergere un'identità di nazione. 125 occasioni per ricordare, interpretare, fantasticare. Il Touring Club Italiano espone 125 stampe fotografiche d'epoca scelte dall'artista-fotografo Luca Santese, del collettivo Cesura, fra le circa 350.000 dell'Archivio storico, raggruppate in composizioni senza titolo: saranno i visitatori della mostra a trovare il loro intimo, personale significato. Si tratta di stampe d'epoca, coeve agli scatti, realizzati prevalentemente nei primi decenni del secolo scorso. Questa caratteristica, insieme con la rarità di vedere esposte opere conservate in archivio, rende la mostra eccezionale. Inaugurazione giovedì 9 gennaio 2020, presso lo spazio espositivo del Palazzo Lombardia, dalle 18:30 alle 20. Ingresso libero tutti i giorni, tranne il lunedì (mar.-ven.: 12-18; sabato e domenica: 10-18). Domenica 12, 19 e 26 visite guidate a cura del Touring Club Italiano (ore 11:30, 14:30 e 16:30).