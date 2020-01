Immaginario, a Milano arriva la grande mostra con 125 fotografie dell'Archivio Touring: gratis

Si chiama 'Immaginario 125 originali: viaggio a sorpresa negli archivi Touring' ed è la grande mostra con cui Touring Club Italiano festeggia 125 anni. Fino al 31 gennaio all'interno dello spazio espositivo di Palazzo Lombardia sarà possibile vedere i 125 scatti provenienti dagli archivi Touring. Tutte le domeniche verrano proposte visite guidate gratuite a cura del personale dell'Archivio Touring.

"Perché Immaginario e perché un viaggio a sorpresa? - chiedono gli organizzatori della rassegna -. Prima di tutto perché in mostra sono esposte per la prima volta 125 stampe fotografiche originali vintage conservate nell’Archivio Fotografico del Touring, il nostro ricchissimo 'scrigno' che raccoglie oltre 350.000 stampe fotografiche degli anni 1870-1970 relative a molti temi, dal paesaggio all’arte e alle città, dal lavoro ai trasporti e alla società in genere. Poi perché a scegliere le immagini è stato Luca Santese, del collettivo fotografico Cesura, tra i più importanti in Italia, che ha guardato all'archivio con occhi nuovi e disincantati, mettendo in dialogo gli scatti più diversi".

"Ma è soprattutto la molteplicità dei soggetti rappresentati che rende la raccolta un immaginario collettivo - continua Touring Club -. L'obiettivo è che ogni visitatore trovi nelle fotografie un passato condiviso, una memoria comune. E che, pur con gradi diversi di intensità e partecipazione, le faccia 'rivivere' attraverso il suo vissuto personale".