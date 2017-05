Sarà inaugurata venerdì 19 Maggio a Milano presso la 809Art Gallery la collettiva d'arte "Immagine e materia: visioni contemporanee" che vedrà la partecipazione di artisti italiani ed internazionali, offrendo come preannuncia il titolo una panoramica generale sul rapporto immagine-materia. Il potere evocativo dell'immagine e la consistenza e la forza della materia: due differenti aspetti dell'arte che verranno messi a confronto in questa mostra attraverso la selezione di opere realizzate mediante tecniche e stili completamente diversi. Dalle immagini fotografiche, passando attraverso il disegno, la grafica digitale e la pittura, fino a giungere alle opere materiche e persino all'oreficeria si cercherà in ogni caso di evidenziare la capacità di interazione con l'osservatore, che si esplica talvolta in un dialogo silenzioso che va ad unirsi alle abilità interpretative ed emotive del soggetto o ancora in un rapporto diretto dove l'opera invade lo spazio reale, imponendosi all'osservatore nelle sue forme, nella dolce fusione dei suoi materiali. Un percorso sensoriale ed emozionale che ci spinge ad andare oltre il visibile, assaporando l'arte nelle sue infinite manifestazioni. La collettiva sarà anche un'occasione per sostenere il valore del "made in Italy" attraverso la presentazione delle creazioni dell'orafo toscano Tommaso Lucarelli, che già molto attivo all'estero con esposizioni in gallerie di Dubai, New York, Spagna ecc., esporrà finalmente in Italia i suoi lavori, dimostrando come l'oreficeria non debba assolutamente essere considerata un'arte minore. Gli artisti: Luca Azzurro, Michele Berlot, Valentina Brancaforte, Manuela Caricasole, Dafne Fandè Art, Michela Goretti, Erica Gornati, Alessandro Lonzardi, Tommaso Lucarelli, Mina Mevoli, Giampiero Murgia, Anin Nino, Fabio Perotta, Giovanna Silvestri Francesca Callipari: Laureata in storia dell'arte moderna, da alcuni anni lavora come curatore mostre in Italia e all'estero, occupandosi in particolar modo di artisti emergenti. Convinta che l'arte abbia un forte influsso sull'anima, ama progettare esposizioni a tema il cui scopo non sia esclusivamente quello di presentare nuovi artisti che si affacciano al mondo dell'arte ma anche e soprattutto lanciare un messaggio alla collettività!