Impara a progettare la tua idea per i quartieri Selinunte, San Siro e Gallaratese

La Scuola dei Quartieri mira far nascere progetti e servizi, ideati e realizzati dai cittadini, per migliorare la vita nei quartieri di periferia. Un progetto utile per il quartiere può diventare un lavoro, un’impresa, un progetto di vita.



Giovedì 21 novembre, allo Spazio Selinunte, prendono il via le attività della Scuola nei quartieri Selinunte, San Siro e Gallaratese.



RACCONTA L'IDEA è il primo appuntamento del nuovo ciclo della Scuola, un incontro personalizzato per presentare la tua idea e orientare il tuo gruppo all’interno del programma didattico. Al colloquio, della durata massima di mezz'ora, ti puoi presentare da solo o in gruppo, ma ricorda che per partecipare al Bando della Scuola dei Quartieri bisogna essere almeno in due!



L’ingresso è libero ma per partecipare ricordati di ISCRIVERTI:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-racconta-lidea-selinunte-san-siro-e-gallaratese-80482016879



Per sapere quali sono i prossimi appuntamenti, consulta il PROGRAMMA DIDATTICO:

https://www.lascuoladeiquartieri.it/programma-didattico-novembre-2019-marzo-2020/