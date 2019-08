'Impressioni d’oriente': la mostra del Mudec sull'arte tra Giappone ed Europa

Si chiama Impressioni d’Oriente. Arte e Collezionismo tra Europa e Giappone ed è la mostra che dal 1° ottobre al 2 febbraio esporrà al Mudec raccontando degli scambi culturali tra Asia ed Europa.

"La storia del gusto occidentale per l’Estremo Oriente è la storia di un’ossessione di lunga durata", scrivono gli organizzatori. Impressioni d’Oriente approfondirà il tema degli interscambi artistici tra Europa e Giappone tra XIX e XX secolo. Proprio in questo periodo, infatti, si sviluppò il Giapponismo, ovvero l'apice dell'interesse europeo verso il mondo e la cultura del Sol Levante.

I contenuti della mostra

La mostra, proposta nell'ambito del progetto 'Oriente Mudec', esplora i temi-chiave e le correnti che hanno stimolato l'interesse per il Giappone nell'orizzonte artistico, in quello culturale e filosofico. Ad assere analizzate, in particolare, sono le relazioni commerciali, le avventure imprenditoriali e la forte curiosità globale caratteristici dell’epoca. In esposizioni le opere degli artisti italiani ed europei che hanno subito l'incanto del Giapponismo, ma anche quelle delle scuole e dei movimenti giapponesi che subirono l'influenza occidentale.

"Sarà approfondita - precisano gli organizzatori - la relazione tra l’arte europea e giapponese per capire fino a che punto il Modernismo ha fatto uso di stili e tecniche 'giapponesi' nella sua ricerca di nuovi linguaggi e strumenti per aprirsi al futuro in un mondo in rapido cambiamento. Impressioni d’Oriente mostrerà inoltre come artisti come Hokusai, Hiroshige o Utamaro sognavano l’arte occidentale, giocando con colori sintetici e con la prospettiva centrale, quegli stessi elementi che gli artisti occidentali erano così felici di non trovare in Giappone".