In arrivo “never ending show” per la ricerca sulla distrofia muscolare di Duchenne

Uno spettacolo dedicato all’associazione Parent Project onlus



Sabato 6 aprile 2019



Teatro Mazzucconi – via Marx, 450



Sesto San Giovanni (MI)



Ore 20.45





Sabato 6 aprile, alle ore 20.45, la Core’s Band Dance Company porterà in scena, presso il Teatro Mazzucconi di Sesto San Giovanni, lo spettacolo di teatro, musica e danza ”Never Ending Show”: una serata di solidarietà a sostegno di Parent Project onlus, l’associazione di pazienti e genitori di bambini e ragazzi con distrofia muscolare di Duchenne e Becker, grave patologia genetica per la quale non esiste ancora una cura.





La regia dello spettacolo sarà a cura della direttrice artistica, Chiara Pedretti, e di Osea Querzola; le coreografie saranno a cura di Chiara Pedretti e Ivan Oltramari; la direzione musicale sarà a cura di Luigi Tesan.



Il ricavato della serata andrà a supportare Parent Project onlus, impegnata da oltre 22 anni a sostenere progetti di ricerca scientifica sulla patologia e, al contempo, ad affiancare pazienti e famiglie attraverso una rete di Centri Ascolto Duchenne, uno dei quali è attivo proprio sul territorio milanese.





Gli attori, i cantanti ed il corpo di ballo della Core’s Band Dance Company saranno interpreti di una variegata scaletta che vedrà avvicendarsi brani da opere musical e di musica leggera, coreografie e letture teatrali.







La Core’s Band Dance Company è stata fondata nel 2003, quindi nel 2019 compie 16 anni di attività all'insegna della solidarietà e del fare teatro per aiutare chi ne ha bisogno. È formata da professionisti, non professionisti ed allievi di Core's Band Academy, la scuola di formazione per lo spettacolo nata proprio per creare un vivaio di artisti che lavorino in compagnia. La collaborazione con Parent Project ha preso avvio nel 2018, con la messa in scena de “Un Americano a Parigi”.







La distrofia muscolare di Duchenne (DMD) colpisce 1 su 5000 neonati maschi. È la forma più grave delle distrofie muscolari, si manifesta nella prima infanzia e causa una progressiva degenerazione dei muscoli, conducendo, nel corso dell’adolescenza, ad una condizione di disabilità sempre più severa. Al momento, non esiste una cura. I progetti di ricerca e il trattamento da parte di un’équipe multidisciplinare hanno permesso di migliorare le condizioni generali e raddoppiare l’aspettativa di vita dei ragazzi.







Parent Project onlus è un’associazione di pazienti e genitori con figli affetti da distrofia muscolare di Duchenne e Becker. Dal 1996 lavora per migliorare il trattamento, la qualità della vita e le prospettive a lungo termine di bambini e ragazzi attraverso la ricerca, l’educazione, la formazione e la sensibilizzazione. Gli obiettivi di fondo che hanno fatto crescere l’associazione fino ad oggi sono quelli di affiancare e sostenere le famiglie dei bambini che convivono con queste patologie attraverso una rete di Centri Ascolto, promuovere e finanziare la ricerca scientifica al riguardo e sviluppare un network collaborativo in grado di condividere e diffondere informazioni chiave.



www.parentproject.it











Per le prenotazioni







Chiara Bonomelli – tel. 338/7751360 (contattare tramite messaggi WhatsApp) - chiara.mary@icloud.com







Per informazioni su Parent Project







Elena Poletti – tel. 331/6173371 – e.poletti@parentproject.it