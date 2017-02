Le Trottoir di Milano presenta la mostra IN ME SI AGITANO URAGANI "L'UOMO, IL L'UOGO E L'EGO IN BALIA DEGLI APOSTROFI" (Andrea G. Pinketts) La personale con fotografie e poesie di Gaetano Giambusso inaugura domenica 5 marzo alle ore 20.00 e resterà aperta al pubblico fino al 26 marzo. Mostra a cura di Alexia Solazzo, coordinamento di Andrea G. Pinketts. Le Trottoir Alla Darsena si trova in Piazza 24 Maggio, 1, Milano.

