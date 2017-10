In piazza per lo Spazio 20092

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

In piazza per lo Spazio Dall'estate appena passata la struttura di via Cremona 10 che ospita lo Spazio 20092, a Cinisello Balsamo, è stata messa all'asta e si trova a rischio sgombero. Una soluzione di questo tipo comporterebbe la cacciata in strada di 70 persone, tra cui più di 30 bambini, e soprattutto un pesante colpo ad un'importante esperienza di solidarietà, cultura e socialità, quasi inedita in città. Domenica 29 ottobre saremo in Piazza Gramsci dalle 15:00 in difesa di questa vitale comunità, dei suoi abitanti e della rete di solidarietà che si è creata intorno ad essa perché riteniamo lo Spazio 20092 una ricchezza per la città. Sarà un'occasione per stare insieme con attività e merenda per bambini, musica, performance di live painting, biliardino e tanto altro. Ma soprattutto sarà il momento per un'assemblea pubblica, un momento d'incontro per far dialogare quella parte di città aperta e solidale che troppo spesso passa sotto silenzio e viene dimenticata, ma esiste ed è viva. Interverranno diverse associazioni e realtà culturali e sociali del territorio del Nord Milano (e non solo) e tutti quelli che vorranno portare il proprio contributo. Invitiamo gli abitanti e le realtà di Cinisello e non solo a partecipare alla giornata per conoscere le nostre facce e le nostre storie e raccontare le proprie. Alla giunta comunale, spesso sorda e indifferente, chiediamo di avere orecchie per ascoltare, occhi per guardare, volontà per trasformare. Movimento Casa Cinisello Spazio 20092