"In piena luce": fino al 1° luglio in mostra a Palazzo Reale, gratis

In piena luce, la mostra fotografica sui Musei Vaticani, sarà visitabile a Palazzo Reale fino al 1° luglio, in occasione di Milano PhotoWeek.

In esposizione gli scatti di nove celebri fotografi - Bill Armstrong, Peter Bialobrzeski, Antonio Biasiucci, Alain Fleischer, Francesco Jodice, Mimmo Jodice, Rinko Kawauchi, Martin Parr e Massimo Siragusa - che hanno interpretato i Musei Vaticani, ciascuno con la propria sensibilità.

"L’esposizione nasce dal progetto di costituzione del primo fondo fotografico all’interno della Collezione di Arte Contemporanea dei Musei Vaticani. Per raggiungere l’ambizioso obiettivo di creare una nuova collezione, si è scelto di dare vita a un’occasione di riflessione e di sperimentazione: trasformare un luogo storico, sociale, multiculturale, 'rituale', ovvero pienamente simbolico, come i Musei Vaticani, nell’oggetto-soggetto del lavoro creativo di un nucleo di fotografi internazionali, diversi per prospettive di ricerca, formazione, provenienza e stile", scrivono gli organizzatori.