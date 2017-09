In rust we trust - L'ultima chance - Solo exhibition

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

KEY GALLERY presenta: in RUST we TRUST l'ultima chance Lombroso - Solo Exhibition #who Due amici, uno stile ed un approccio alla vita completamente diverso, la stessa passione, lo stesso amore per il riciclo. #about: La ruggine intesa come metafora della vita. La ruggine come rinascita, non come fine. L'ultima chance perchè dopo la ruggine c'è la disgregazione della materia; e come nella vita bisogna cogliere l'attimo in cui la trasformazione rende la materia diversa da quella iniziale, interessante, sorprendente, stimolante ed imprevedibile. La ruggine nelle opere viene lasciata al caso, le condizioni climatiche, il tempo di esposizione all'acqua, renderanno la ruggine sempre diversa; Lombroso cerca di fermare l'attimo in cui la trasformazione in corso ha qualcosa da dire, da mostrare, cerca l'esaltazione dell'imperfezione come espressione della seconda possibilità.. Dal 15 Settembre al 1 Ottobre 2017 da MAR a SAB H 15- 20 #INFO info@keygallery.eu +39 3669887375 EVENTO FACEBOOK: https://www.facebook.com/events/1578262645571034/