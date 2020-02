In scena il 23/03 a Milano “canzoni & risate”: una serata charity in favore dell’associazione “centro Dino Ferrari"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Va in scena al Teatro Manzoni di Milano, lunedì 23 marzo, lo spettacolo “Canzoni & Risate”, una serata all’insegna di solidarietà, musica e comicità organizzata dall’Associazione “Centro Dino Ferrari”, il cui ricavato sarà devoluto a favore della diagnosi e della ricerca scientifica, per combattere le malattie neuromuscolari, neurodegenerative e cerebrovascolari. Grandi nomi del panorama artistico italiano si alterneranno sul palcoscenico del Teatro Manzoni, per una soirée a base di simpatia, canzoni e generosità. Tanti i personaggi che hanno già aderito a questo speciale evento! A fare da padrona di casa di “Canzoni e Risate” ci sarà Iva Zanicchi, che alternerà il suo ruolo di presentatrice a quello di cantante, intrattenendo gli ospiti con alcuni dei suoi brani più celebri. Insieme a lei, calcheranno il palco del Manzoni anche grandi interpreti del calibro di Donatella Rettore, Cristiano Malgioglio, Orietta Berti, che riproporranno alcune delle canzoni che hanno fatto sognare intere generazioni, insieme all’irresistibile umorismo di Pintus, Barbara Foria e ad altri artisti che interverranno. Tutto il ricavato raccolto della serata sarà devoluto a sostegno della ricerca scientifica del “Centro Dino Ferrari” dell’Università degli Studi di Milano, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, per la diagnosi e la terapia delle malattie neuromuscolari (Distrofie Muscolari), neurodegenerative (Parkinson, Alzheimer, SLA, Sclerosi Multipla, Atrofie Muscolari Spinali) e cerebrovascolari (Ictus e Emorragie Cerebrali). Partecipare alla serata è facilissimo: per informazioni e disponibilità dei posti basta contattare il numero 0255189006 o scrivere a info@centrodinoferrari.com