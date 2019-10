In piazza Duomo a Milano la più grande performance di pixel art urbana organizzata da Cefa onlus

In occasione della Giornata mondiale dell’alimentazione (16 ottobre), Cefa Onlus – Il seme della solidarietà è lieta di invitarvi all’ VIII edizione di “In the name of Africa” la più grande performance di pixel art urbana mai allestita prima d’ora per accendere i riflettori sulle gravi condizioni di malnutrizione in cui vivono oltre 800 milioni di persone di persone nel mondo.



Sabato, 5 ottobre Piazza Duomo, a Milano, si trasformerà in una grande “tavola della solidarietà” apparecchiata con 10.000 piatti bianchi. Grazie alla partecipazione di volontari e persone comuni i piatti verranno capovolti per far apparire il disegno dell’Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci perché lo studio, la formazione agricola e la conoscenza tecnica sono gli strumenti principali per vincere la battaglia contro la fame.