"In the Name of Africa": il 7 ottobre in piazza Duomo l'evento artistico solidale per la Giornata Mondiale dell'Alimentazione

Sabato 7 ottobre piazza Duomo ospiterà In the Name of Africa, l'evento solidale, quest'anno dedicato alle api, in cui l'arte è al servizio della lotta alla fame.

CEFA, Conapi e il Comune di Milano, in occasione della Giornata Mondiale dell'Alimentazione, onorano l'importanza delle api, animali responsabili dell'impollinazione e dell'80% della produzione di piante edibili. Per questo fondamentali nella battaglia contro la fame, le api creano vita e biodiversità in ogni angolo del Pianeta. In Etiopia, Mozambico e Kenya inoltre, grazie alla commercializzazione del miele da loro prodotto, sono in grado di migliorare la qualità di vita dei contadini.

Il grande appuntamento di pixel art vedrà apperecchiata piazza Duomo con 10mila piatti vuoti, i quali, una volta girati nel corso della mattinata, raffigurarenno un'ape gigante, realizzata da Altan. I fondi raccolti attravero la campagna Bee Happy di CEFA Onlus saranno destinati all'acquisto di attrezzi per l'apicoltura, da donare agli agricoltori poveri dell'Africa.

Ai bambini delle scuole materne e primarie verrà distribuita una tovaglietta disegnata da Altan, con un richiamo ai valori della cooperazione e della solidarietà internazionale per la sicurezza alimentare e nutrizionale globale.