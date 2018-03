In viaggio per guarire, focus sui "pendolari della salute"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Profit al servizio del non profit per alleggerire i gravissimi disagi vissuti dai “pendolari della salute”, ovvero i malati costretti ad attraversare l’Italia per ricevere cure adeguate o sottoporsi ad interventi chirurgici. Martedì 20 marzo a Milano si terrà il convegno “La migrazione sanitaria, un fenomeno in crescita. UBI Banca e CasAmica, un incontro di valore”, dedicato al circolo virtuoso attivato dall’associazione CasAmica Onlus e da UBI Banca sul fronte della migrazione sanitaria, che ogni anno vede quasi un milione e mezzo di italiani, di cui circa 400 mila in situazioni di grave disagio, in viaggio verso strutture ospedaliere lontane dalla propria città e dalla propria regione. Nell’ambito dell’incontro – in programma, a partire dalle ore 10, nella sede UBI Banca di via Fratelli Gabba, 1 – si parlerà ad ampio spettro del diffuso ma poco conosciuto fenomeno della migrazione sanitaria, con focus sui risultati ottenuti finora da CasAmica Onlus sul fronte dell’assistenza “logistica” ed emotiva ai malati fuori sede e sulle prospettive future. In particolare, Giulio De Rita del Censis descriverà le dimensioni del fenomeno della migrazione sanitaria, presentando i risultati della ricerca “Migrare per curarsi, il racconto di un fenomeno fantasma”, realizzata lo scorso anno dall’istituto di ricerca su incarico dell'associazione CasAmica Onlus, attiva da oltre 30 anni nell’accoglienza dei malati costretti a sottoporsi a cure lontano da casa e dei familiari di questi ultimi. Clara Moreschi, responsabile Sitra della Fondazione Irccs Carlo Besta di Milano, parlerà della collaborazione trentennale tra l’Istituto e CasAmica Onlus con focus sulle difficoltà vissute dai pazienti costretti ad allontanarsi dalla propria città per sottoporsi a cure mediche. Guido Arrigoni, presidente dell’associazione “A casa lontani da Casa” – nata da un progetto delle associazioni Prometeo, Avo Milano, Lilt Milano e CasAmica Onlus e impegnata nell’accoglienza dei malati che hanno la necessità di spostarsi per ragioni di salute verso Milano e la Lombardia – esplorerà i bisogni dei migranti della salute al fine di migliorare gli interventi di sostegno e accoglienza. La presidente e il direttore di CasAmica Onlus, Lucia Vedani e Stefano Gastaldi, racconteranno la mission, la storia, i numeri e i progetti futuri dell’associazione, soffermandosi sul progetto “Sempre più vicini ai malati lontani da casa e alle loro famiglie: CasAmica apre le porte dell’accoglienza anche a Roma e Lecco” che consentirà di ospitare 2.000 malati e familiari in più all’anno rispetto ai 4.000 che già accoglie nelle case di Milano. Guido Cisternino, responsabile Terzo Settore ed Economia Civile di UBI Banca, illustrerà l’esperienza di UBI Comunità a supporto del mondo del Terzo Settore, anche attraverso l’utilizzo di strumenti di investimento quali i fondi etici promossi presso la propria clientela. In particolare, facendo riferimento al fondo UBI Pramerica Bilanciato Etico, collocato nell’autunno 2017 da UBI Banca e gestito dalla SGR del Gruppo, sarà descritto un caso di collaborazione innovativa e di successo tra profit e non profit che nella fattispecie consente la devoluzione a favore del progetto CasAmica Onlus di 200.000 euro da parte di UBI Banca rivenienti dalle commissioni di collocamento e di un ammontare pari al 4% delle commissioni di gestione annue del fondo (maturate nel 2018 e fino ad un massimo di 50.000 annui) da parte di UBI Pramerica SGR. Il convegno sarà moderato dall’editorialista del Sole24Ore Elio Silva.