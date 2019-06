Inaugura al pubblico il Palalido Allianz Cloud: open day e visite gratuite

l nuovo Palalido AllianzCloud è finalmente pronto ad accogliere eventi sportivi, appassionati, tifosi e cittadini.

Sabato 15 giugno 2019 dalle 10 alle 17 (ultimo ingresso 16.30) - Piazza Stuparich 1 (M1/M5 Lotto).

"Non vediamo l’ora di mostrarvelo e vi invitiamo tutti all' OPEN DAY con visite guidate gratuite in cui potrete scoprire l'impianto, dare un'occhiata a campo e tribune e scendere negli spogliatoi", scrive il Comune di Milano.