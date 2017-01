Inaugurazione Alveare quartiere Isola

Finalmente siamo pronti a partire! Venite a trovarci martedì 7 febbraio dalle 18 alle 19.30 al Vinyl, in piazza Archinto 9: troverete tutti i produttori agricoli che faranno parte del nostro alveare e potrete assaggiare i prodotti che saranno in vendita! Per maggiori informazioni, iscrivetevi gratuitamente a https://alvearechedicesi.it/it/assemblies/8511 L'Alveare che dice Sì è una piattaforma che permette di fare la spesa comodamente online, acquistando prodotti a km0 e a filiera corta, e ritirarla direttamente dalle mani dei produttori nel punto di distribuzione di quartiere, il tutto sostenendo l'economia locale. Non c'è nessun obbligo di acquisto e nessun minimo d'ordine! Se vuoi far parte della rivoluzione alimentare iscriviti subito!