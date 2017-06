Inaugurazione Asd il Bosco

Vi aspettiamo numerosi DOMENICA 25 GIUGNO 2017, DALLE 14 ALLE 18, presenteremo tutte le attività da svolgere nel Bosco, sia per privati che per aziende, e saranno presenti anche un istruttore di tennis e una animatrice che proporranno le loro attività e i loro corsi all'interno della nostra struttura. Sul sito www.ilboscoeremolocatelli.com trovate tutte le info per raggiungere il nostro Bosco. INGRESSO GRATUITO! Non perdete questa grande occasione!