Inaugurazione Casa del gelato

La Casa del Gelato vi aspetta numerosi sabato 1 Aprile 2017 dalle ore 16 per festeggiare insieme l'apertura della nuova stagione e per scoprire insieme la grande novità 2017: II Villaggio degli gnomi! Una nuova attrazione dedicata ai bambini dai 2 ai 6 anni che affiancherà l'ormai celeberrima e amatissima Casa sull'albero. Alle ore 17.00 inoltre spettacolo di Animagia del Mago Andrea. Il divertimento per grandi e bambini è assicurato! Per tutti: cono gelato ad 1 €. L'ingresso è libero e gratuito.