Apertura di Casa Emergency: dal 15 al 17 settembre musica, spettacoli per bambini e street food

Dal 15 al 17 settembre Emergency inaugura la nuova sede in via Santa Croce 19 con tre giorni di eventi, tra deeay set, cibo da passeggio, attività per i più piccoli e teatro.

La manifestazione permetterà al pubblico di conoscere il nuovo spazio dell'organizzazione, una ex scuola in disuso i cui locali sono stati riassegnati dal Comune di Milano. Disponibili per i visitatori anche informazioni sui progetti di Emergency, sui diritti umani e il diritto alla salute. La sede inaugurata, oltre che uno sportello socio-sanitario, sarà un luogo di dibatti ed iniziative culturali per tutta la cittadinanza.

Venerdì 15 e sabato 16 saranno allestiti un'area di ristoro e un mercatino dell'artigianato con produttori solidali. Sabato 16 e domenica 17 sarà possibile prendere parte all'esperienza immersiva con visori 360° nel campo profughi di Ashti, Iraq. Tutti i giorni sarà visitabile la mostra Di segni e di migrazioni, con opere di street art sul tema delle migrazioni, a cura di Sbagliato, Giorgio Bartocci, Uno, Gue, Elena Xausa e Lucamaleonte. Di seguito il programma completo della tre giorni.

-Venerdì 15 settembre, Casa Emergency - Gardino

Ore 18 apertura

Ore 20 benvenuto di Gino Strada, Fondatore di Emergency e Rossella Miccio, Presidente di Emergency

Ore 20:30 Donna Ginevra e le Stazioni Lunari - Ginevra Di Marco in concerto

Ore 22 dj set a cura de I Distratti

- Sabato 16 settembre, piazza Sant'Eustorgio

Ore 10 La conquista del fuoco, attività per bambini dai 4 ai 6 anni

Ore 11 Viaggio in Afghanistan, attività per bambini dai 7 ai 9 anni

Ore 12 Danze popolari con Gabriella e Alessandro Cirillo

Ore 15 spettacolo di magia per bambini

Ore 18:30 performance di teatro dell’improvvisazione con Teatro del Vigentino

- Sabato 16 settembre, Casa Emergency - Gardino

Ore 10:30 Yoga della pace

Ore 15:30 Emergency racconta Il Politruck: le attività del Programma Italia a Milano. Jam di Radio Popolare incontra Andrea Bellardinelli, Coordinatore Programma Italia e Loredana Carpentieri, mediatrice culturale

Ore 16 musica con The Beat Barons

Ore 16:30 Emergency racconta Alla Maratona di New York per sostenere i progetti in Iraq. Claudio Agostoni di Radio Popolare incontra Franz Rossi, scrittore e blogger; Alessandro Bertani, Vicepresidente di Emergency; Ippolito Alfieri, co-founder di Almostthere

Ore 17:30 musica con The Beat Barons

Ore 18 Emergency racconta Storie di guerra. Sara Milanese di Radio Popolare incontra Emanuele Nannini, Vice coordinatore Ufficio Umanitario e Roberto Bottura, chirurgo di guerra

Ore 19:30 Alessandra Faiella introduce la serata con Gino Strada, Fondatore di Emergency e Rossella Miccio, Presidente di Emergency

Ore 20 live di Giorgieness

Ore 21 live di Darsust

Ore 22 dJ set a cura de I Distratti

- Domenica 17 settembre, Casa Emergency - Gardino

Dalle ore 10 alle 18 proiezione cortometraggi in collaborazione con Milano Film Festival

Ore 11 La Strabomba, laboratorio creativo con l’illustratrice Francesca Corsi, attività per bambini dai 6 ai 9 anni

Ore 16 Sofia Viscardi, creator, intervista Rossella Miccio, Presidente di Emergency