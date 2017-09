Inaugurazione Dr.Frankenstein - Il primo horror pub di Milano

Venerdì 15 Settembre 2017

INAUGURAZIONE DR.FRANKENSTEIN MY HORROR PUB

L' unico Pub stile Horror a Milano.

"Siete tutti invitati alla nostra festa che inizierà alle ore 20.00 in via Villoresi 33 Milano", scrive l'organizzazione.



Il DR. FRANKENSTEIN - My horror pub, è l'unico locale stile horror a Milano. Nasce dalle ceneri del noto Transilvania, locale cult delle notti milanesi anni ‘2000. Il Frankenstein si rivolge ad appassionati del genere horror e non solo. Vasta scelta di birre, alcune davvero introvabili, cocktail personalizzati Frankenstein, panini e piadine di grande qualità.

La programmazione delle serate prevede dj set con musica a 360 gradi dal rock al commerciale e questo lo rende il locale ideale per ogni tipo di festa, grazie anche ad un' area riservata di grande suggestione.

"Il Frankenstein e' un pub dal gusto europeo dove si respira aria di casa tra mostri vampiri e bella gente. Per la nostra serata di inaugurazione ci saranno performances di body painting, animazione e follie a tema", prosegue la nota dell'organizzazione.