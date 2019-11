Inaugurazione mostra fotografica "violenza al platino"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Giornata internazionale contro la violenza sulle donne Inaugurazione della mostra fotografica “Violenza al Platino” Dalle miniere sudafricane ai contesti di guerra. Con il fotografo Bruno Zanzottera, la giornalista Valentina Giulia Milani, la dott.ssa Claudia Lodesani, presidente di MSF Lunedì 25 Novembre ore 18.30 Società Umanitaria Via San Barnaba 48, Milano Mostra aperta al pubblico con ingresso libero dal 25 al 30 novembre, ore 9-20 In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, lunedì 25 novembre, apre a Milano la mostra fotografica “Violenza al platino”, progetto realizzato nelle miniere sudafricane dal fotografo Bruno Zanzottera dell’agenzia Parallelozero e dalla giornalista africanista Valentina Giulia Milani con Medici Senza Frontiere (MSF). Uno spaccato sul Sudafrica, proteso tra sviluppo economico e i problemi irrisolti dell’apartheid, che attraverso ritratti di donne e minatori a cui vengono strappati dignità e diritti, accompagna lo spettatore nel cuore del Rustenburg (Johannesburg), dove si estrae il più grande quantitativo al mondo di platino ma dove si registra uno dei più alti tassi di violenza sulle donne al mondo. La Mostra sarà ospitata dalla Società Umanitaria (Via San Barnaba 48) nell’ambito della settimana di iniziative organizzata in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. All’inaugurazione, gli autori della mostra dialogheranno con la dott.ssa Claudia Lodesani, presidente di MSF, che racconterà la condizione delle donne in situazioni di crisi come lo Yemen, il Sud Sudan o la Repubblica Centrafricana. I saluti istituzionali saranno portati dal Presidente della Società Umanitaria Alberto Jannuzzelli. La mostra sarà aperta al pubblico con ingresso libero dal 25 al 30 novembre, dalle 9 alle 20, e dopo la tappa milanese toccherà diverse altre città italiane. Il Sudafrica ha un tasso di femminicidi quasi sei volte superiore alla media mondiale. Nel Rustenburg, dove il crollo del prezzo del platino ha aggravato il già critico contesto sociale causando un picco di violenze, si registrano oltre 12.000 stupri ogni anno (meno del 5% si rivolgono a una struttura sanitaria). Dal 2015 MSF offre supporto medico e psicologico alle vittime di violenza nell’area, in particolare trattamento preventivo contro le malattie sessualmente trasmissibili, vaccinazioni contro tetano ed epatite B, trattamento delle lesioni fisiche, prevenzione di gravidanze indesiderate a seguito degli stupri. “La violenza sulle donne è una calamità planetaria, acuita nelle miniere del Rustenburg da una profonda crisi economica dovuta al crollo del prezzo del platino, che sta creando sacche di disoccupazione, pessime condizioni di lavoro e malcontento sociale che generano alcolismo e violenza” raccontano Bruno Zanzottera e Valentina Giulia Milani, autori della mostra. “Sul campo abbiamo visitato agglomerati urbani e baraccopoli, abbiamo incontrato donne vittime delle violenze, guaritori tradizionali a cui si rivolgono prima che alla polizia, ma anche minatori e attivisti sindacali che combattono lo strapotere delle multinazionali del platino. Abbiamo seguito gli operatori di MSF che alle vittime di violenza offrono supporto fisico e psicologico.” La violenza sulle donne è una piaga in molte situazioni di crisi, dove diventa arma di guerra e strumento di controllo sociale. Nel corso del 2018 MSF ha assistito 24.900 vittime di violenza sessuale negli oltre 70 paesi in cui opera. In Repubblica Democratica del Congo, afflitta da decenni di guerra civile, MSF ha curato oltre 6.900 pazienti vittime di violenza sessuale mentre lungo la rotta migratoria messicana le donne affrontano pericoli di ogni genere tra cui la violenza sessuale. In Sud Sudan le donne devono nascondersi nella boscaglia e nelle paludi per sfuggire ai combattimenti, e alla fine del 2018 il picco di violenze sessuali in alcune aree del paese non ha risparmiato bambine sotto i 10 anni, donne di più di 65 anni e nemmeno donne incinte. “In circa 17 anni di esperienza con MSF, ho visto che le donne sono tra i gruppi più vulnerabili, muoiono di parto più degli uomini per la guerra. In molti dei paesi in cui operiamo le violenze sessuali sono quotidiane ma le vittime restano spesso invisibili e senza cure. A loro offriamo assistenza medica ma anche ascolto, perché molte hanno paura di parlare e non sono consapevoli dell’impatto della violenza sulla loro salute, un silenzio che può ucciderle o compromettere gravemente la loro vita futura” racconta la dott.ssa Claudia Lodesani, presidente di MSF. Per informazioni e visite guidate: Info.milano@rome.msf.org 3454638167 www.facebook.com/msf.milano | www.umanitaria.it/milano LINK ALLA GALLERY DELLA MOSTRA "VIOLENZA AL PLATINO" (Credits: Bruno Zanzottera, Parallelozero): https://www.dropbox.com/sh/sp06ahsdcicig7j/AADngcWZ8xMSeJXFduXYYljNa?dl=0 Cooperazione, edilizia popolare, difesa dei diritti dei lavoratori, assistenza laica, educazione degli adulti, formazione professionale e divulgazione culturale sono i principali ambiti d’azione su cui l’Umanitaria ha dato la propria originale e multiforme impronta in 126 anni di attività, sempre nel segno della solidarietà. Oggi è presente in Italia a Milano, Napoli, Roma e in Sardegna con le sedi di Alghero, Cagliari e Carbonia. Note biografiche Bruno Zanzottera: fotografo professionista da oltre 30 anni, giornalista e videoreporter, è specializzato in reportage sociali, culturali, etnografici e geografici. L'Africa è il suo più importante luogo d'azione, dove ha realizzato molti dei suoi lavori. Ha realizzato diversi innumerevoli reportage fotogiornalistici sulle principali riviste di tutto il mondo. E' uno dei quattro soci fondatori dell'agenzia fotogiornalistica Parallelozero. Valentina Giulia Milani: reporter freelance, si occupa di giornalismo con uno sguardo particolarmente attento al continente africano e un forte interesse per le storie sociali, politiche ed economiche. Collabora con diverse testate italiane tra cui D - La Repubblica e Africa Rivista. Claudia Lodesani: medico infettivologo, è presidente di Medici Senza Frontiere in Italia, lavora con l’organizzazione dal 2002 e ha passato gli ultimi 17 anni sul campo, coprendo grandi emergenze come l’Ebola e lo tsunami, conflitti come quello in Yemen e Repubblica Centrafricana, contesti dimenticati come la Repubblica Democratica del Congo o il Sud Sudan, fino ai progetti sulla migrazione in Italia. 