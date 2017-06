Inaugurazione mostra Les magnifiques - Opere di Riccardo Martinelli

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

In occasione del ciclo di incontri Ut pictura poesis, a cura di Luca Temolo Dall’Igna Venerdì 30 giugno ore 19.00 presso lo studio dello scultore Francesco Virgata - Via Archimede 43 - Milano Inaugurazione della mostra "Les Magnifiques", opere dell'artista Riccardo Martinelli. in concomitanza con la presentazione del libro Il ritratto scomparso di Patrizia Debicke van der Noot 1 e 2 luglio dalle 16.00 alle 18.00 (solo mostra) presso lo studio dello scultore Francesco Virgata Via Archimede 43 - Milano Mostra Les Magnifiques - artista Riccardo Martinelli Le opere che compongono la serie “Les Magnifiques” a un primo sguardo potrebbero apparire come ritratti in abiti d’epoca di ottima fattura, ma sono molto altro. La minuzia con cui è reso ogni particolare non è mai fine a se stessa, ma si fa tramite per un’esplorazione profonda delle espressioni del volto, delle intenzioni e dei sentimenti dei protagonisti. Il loro sguardi, facendosi forti dei sontuosi abiti e delle magnifiche gorgiere, dialogano con l’ambiente che li circonda e, attraverso gli oggetti che li accompagnano, raccontano la loro storia. Il foglio di carta diventa un teatro dove i personaggi sono attori con un monologo da recitare. Allo spettatore che si trova “in ascolto” è offerta la possibilità di immaginare ciò che è accaduto prima di questo momento in cui li troviamo e tutto ciò che deve ancora accadere. La tecnica Il progetto è realizzato con la tecnica della penna a sfera (BIC), qui arricchita con lumeggiature eseguite a matita bianca o acquerello. Una tecnica ancora poco diffusa che offre all’artista l’opportunità di arricchire il suo lavoro sia dal punto di vista tecnico che espressivo mettendolo di fronte a nuove opportunità espressive, ma anche ad alcune difficoltà oggettive con cui confrontarsi: l’errore non concede rettifica, ma deve essere “considerato” e quindi reso parte dell’evoluzione dell’opera. Attraverso un paziente lavoro si ottengono le sfumature dei mezzi toni e una splendida intensità di neri. Il tratteggio infine diventa un tessuto prezioso dove stendere gli elementi del disegno. La natura delle opere L'esperienza e la tradizione porterebbero a considerare le opere che compongono la serie dei “Les Magnifiques” come disegni, ma per il tipo di tratto, la struttura compositiva e il procedimento attraverso il quale ognuno di loro prende forma, queste opere si rivelano essere molto di più. Siamo infatti già nell'ambito del "pittorico" senza però che ci sia pittura. Sono opere "importanti", sia per la resa visiva che per l'attenzione che richiedono allo spettatore e la minuzia, la dedizione e l'impegno che richiedono all'autore. Per produrre un "magnifico" di formato A4, ad esempio, sono necessarie fino a un centinaio di ore. Il processo di creazione artistico in queste opere tende a trasformare la materia “povera” in materia preziosa. L’artista Riccardo Martinelli, nasce nel 1973 sulla montagna Pistoiese. Dopo l’istituto d’arte si trasferisce a Bologna e si iscrive al DAMS (Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo) presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia di Bologna. Alla fine degli anni novanta arriva a Milano dove inizia a lavorare nel mondo della comunicazione e della grafica. In questi anni studia e pratica teatro con particolare interesse per la regia. Durante il 2011/2012 frequenta il corso di figura della scuola del Castello Sforzesco di Milano con il maestro Alberto Rovida. Nel 2014 diventa allievo del maestro incisore Gigi Pedroli, fondatore del Centro dell’Incisione del Naviglio a Milano. La sua ricerca artistica si lega fin da principio alla rappresentazione della figura umana, ritratto e nudo. I progetti su cui sta lavorando attualmente esplorano anche la struttura di elementi naturali con fascinazioni nell’ambito dell’informale. Penna a sfera, acrilico, acquerello, grafite e acquaforte sono le tecniche con le quali sta costruendo il suo linguaggio visivo. Il libro Il ritratto scomparso di Patrizia Debicke van der Noot racconta con la sobrietà e l’eleganza proprie dello stile dell’autrice, un tema difficile, complicato, a tratti inquietante che si vorrebbe riuscire, nella vita reale, per sempre a cancellare ( www.milanonera.com). Per maggiori informazioni: Per maggiori informazioni visita il sito: www.riccardomartinelli.it Facebook: Riccardo Martinelli Fine Art / Ritratto Artistico d’Autore Mail riccardomartinelli@yahoo.it | Telefono 349.38.32.778