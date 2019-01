'La porta fiorita': il 12 gennaio all'Hospice di Lainate inagurazione del nuovo mosaico

Sabato 12 gennaio, alle 11, verrà inaugurato il nuovo mosaico a decoro nella facciata dell'Hospice di Lainate, struttura lombarda di proprietà del Comune e gestita da Cooperativa Sociale Elleuno. Il progetto ha visto coinvolti gli ospiti e i familiari del luogo di cura sotto la supervisione della professoressa Laura Tonani dell’Accademia di Belle Arti di Brera.

L'Hospice di Lainate, una realtà molto preziosa per il territorio della provincia milanese, accoglie gli ammalati che non possono più guarire, ma che possono ancora essere curati e per i quali c’è ancora molto da fare. Al "piccolo grande evento (inaugurale, ndr) - scrivono gli organizzatori - è invitata a partecipare tutta la comunità della cittadina lombarda".

'La porta fiorita' è il nome del progetto che ha l'obiettivo di abbellire la facciata della struttura di proprietà del Comune di Lainate. L'opera è stata portata a termine con la tecnica del mosaico perché “ha una forte valenza simbolica – spiega la prof.ssa Tonani -. Si tratta di una tecnica particolarmente durevole, come dimostrano gli antichissimi mosaici di Pompei o di Ravenna che sono giunti fino a noi. Anche la scelta delle piastrelle non è stata casuale: in parte sono state utilizzate tessere rotte o di recupero, in parte ne sono state acquistate di nuove. Nel lavoro di arte terapeutica, infatti, è importante valorizzare il singolo frammento, lo scarto, che in arte diventa prezioso”.