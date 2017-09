L'8 settembre apertura del Palazzo del Cinema: il nuovo Anteo

Venerdì 8 settembre il Palazzo del Cinema, il nuovo Anteo, inaugura le sue undici sale cinematografiche proponendo anteprime e proiezioni a prezzo ridotto.

All'apertura presenziano personaggi come Cristiana Capotondi e Claudio Bisio. Tra le pellicole in proiezione: Una donna fantastica, Il diritto del più forte, Made in Hong Kong, The Teacher e Miss Sloane - Giochi di potere. Per il programma completo: anteo.spaziocinema.it.