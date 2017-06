Festa d'inaugurazione di ParkMI: il 17 giugno animazione e laboratori gratuiti per famiglie

Sabato 17 giugno al Parco Robinson, tra via Moncucco e via Famagosta, si festeggia l'inaugurazione di ParkMI, il campo da basket al coperto in cui è stato trasformato il padiglione Coca-Cola di Expo Milano 2015.

In programma laboratori e animazione gratis per tutte le età. Dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 20 poi, spettacoli di danza, giocoleria, equilibrismo e magia con l'atleta e campionessa paralimpica Giusy Versace