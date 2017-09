Inaugurazione stagione teatrale 2017/2018

AMADEUS KAMMERCHOR





Fondato nel gennaio 2000. Si è esibito in parecchie Città Italiane quali: Milano,

Torino, Roma, Firenze, Venezia, Assisi e molte altre.

In Francia a S.Paul Trois Chateaux. In Svizzera a Lugano,Locarno.

Ha cantato più volte nella Basilica di San Pietro in Vaticano.

Realizza il concerto “Conto alla Rovescia” per l’EXPO, con Andrea Bocelli e

l’Orchestra Sinfonica della RAI, trasmesso in mondovisione su RAI 1 ad aprile 2014.

Nel 2016 si è esibito nel Teatro Civico di La Spezia. Tra i prossimi impegni:

Requiem di Mozart, numerosi Concerti Lirici e l’Opera La Traviata in programma al

Festival Internazionale di Opera e Balletto di Locarno. (Svizzera)

È considerato uno dei più prestigiosi Cori della Provincia di Novara.

CORO CITTA’di MILANO





Coro storico presente sulla scena milanese da oltre mezzo secolo, che si è esibito nei

siti più prestigiosi (chiese, basiliche, ma anche teatri) Conservatorio e Duomo

inclusi, con un repertorio classico che spazia dalla musica sacra a quella profana con

incursioni nella lirica e nella contemporanea.

Da marzo 2015 è preparato e diretto dal M°Gianmario Cavallaro.

Ha eseguito il Gloria di Vivaldi, con Orchestra riproposto nel periodo natalizio nella

Chiesa di Sant'Antonio Abate a Milano. A marzo 2016 ha tenuto un importante

concerto lirico a Roma e ha cantato nella Basilica di S.Pietro in Vaticano. Ha eseguito

i Carmina Burana di Orff, la Messa S.Cecilia di Gounod.

Tra i prossimi lavori la Messa S Joannes di Haydn e il Magnificat di Vivaldi.

GIANMARIO CAVALLARO





Direttore d’Orchestra, Maestro di Coro,

dirige Opere, Balletti e Concerti in tutta Italia, Francia, Germania, Austria, Svizzera,

Turchia, Svezia, Estonia, Russia, Canada, Brasile

alla guida di importanti formazioni Orchestrali e Corali.

Si esibisce con successo in occasione di Festival Internazionali.

Collabora con prestigiosi Corpi di Ballo come: il Balletto di Mosca, il Balletto di

Milano ed altri. A novembre 2017 dirige Carmen con il Balletto di Milano al Yeatro

Bellini di Catania. Tra gli impegni del 2018 in programma la direzione d’orchestra al

Festival Internazionale di Locarno.







*anziani sopra i 70 anni, bambini sotto i 7 anni accompagnati