INAUGURAZIONE  DEL VILLAGGIO DELLE MERAVIGLIE 2019

Non perdetevi il weekend inaugurale della tredicesima edizione del Villaggio delle Meraviglie, il parco di Natale con ingresso e animazioni gratuiti nel cuore di Milano ai Giardini Indro Montanelli di Porta Venezia, che fino al 6 Gennaio rallegrerà le festività di migliaia di bambini e famiglie.

Sabato 30 Novembre dalle ore 10.00 fino alle 21.00 avrà luogo l‘anteprima del Villaggio delle Meraviglie, dove vi aspettano tantissimi divertimenti: Babbo Natale nella sua nuova casetta, gli Elfi, le attrazioni a tema, l’Albero giostra, il Presepe in movimento di oltre 30 mq, il mercatino con lo street food natalizio, le animazioni e, per finire, la pista di pattinaggio coperta e riscaldata più grande del Nord Italia.

Domenica 1 Dicembre dalle 16.30 si terrà l’inaugurazione ufficiale, in cui la direttrice artistica Ambra Orfei darà il benvenuto ai visitatori presentando gli Elfi, la Regina dei Ghiacci e anche due super ospiti d’eccezione tanto amati dai bambini: Carolina e Topo Tip.

Il duetto si esibirà nel baby dance show Carolina & Topo Tip Balla con Noi – progetto Sony Music e Studio Bozzetto - con i suoi principali successi e l’inedita canzone di Natale scritta ed eseguita da Carolina.

Un’occasione per conoscere dal vivo i due beniamini dei bambini: Carolina Benvenga, volto noto della tv dei ragazzi, e Topo Tip, protagonista di libri e serie animate diffuse in tutto il mondo, entrambi molto amati in tv e seguiti anche sul canale web https://SMI.lnk.to/carolinavevo