Il 15 settembre in centro apre la nuova gastronomia giapponese Yamamoto

Venerdì 15 settembre in via Amedei 5, vicino alla fermata Missori, inaugura Gastronomia Yamamoto, un nuovo punto di riferimento per gli amanti delle specialità culinarie giapponesi.

Il locale servirà piatti casalighi ed autentici della tradizione nipponica, sia a pranzo che a cena, e avrà a disposizione anche un servizio bar.