"InCampagna": dal 29 aprile al 1° maggio a Novegro

Dal 29 aprile al 1° maggio al Parco delle Esposizioni di Novegro si terrà InCampagna, la fiera dedicata a coltura, ambiente e vita campestre.

Il motto dell'iniziativa, "contadini per un giorno", si declinerà attraverso numerosi appuntamenti, pensati soprattutto per le famiglie: corsa coi sacchi, tiro alla fune, gara di crostate caserecce, battesimo in sella, prova di mungitura, fattorie didattiche. Per i più giovani, in particolare, sarà possibile passare una giornata all'aria aperta scoprendo i ritmi e le attività delle fattorie.