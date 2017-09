Incanto diversi: parole e immagini della memoria

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

In occasione della giornata mondiale dell’Alzheimer, la cooperativa sociale Paloma 2000 (onlus), presenta: "InCanti diVersi, parole e immagini della memoria". L'evento di musica e teatro, dedicato alla sensibilizzazione Alzheimer, si terrà il 15 settembre 2017 alle ore 19,00 presso la Casa dei Diritti in Via Edmondo De Amicis, 10. Gli studenti della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi metteranno in scena uno spettacolo ispirato al libro “Il vecchio re” di Arno Geiger, accompagnati da Sonoramente, primo coro per la memoria fragile, progetto della Walter Vinci Onlus. I protagonisti del coro sono persone affette da demenza e i loro caregiver che, attraverso l’arte, sviluppano uno strumento di espressione che stimola le proprie capacità cognitive e rinforza il legame con chi si prende cura di loro: l’arte si erge dunque a linguaggio universale in grado di abbattere ogni tipo di barriera e di rinsaldare le relazioni sociali. Paloma 2000 crede che l’arte, attraverso le sue capacità catartiche ed empatiche, sia in grado di svolgere un ruolo di coesione e compartecipazione prezioso all’interno della società. In occasione del 21 settembre, giornata mondiale dell’Alzheimer, la cooperativa sociale organizza due giornate dedicate interamente all’arte (15 e 30 settembre), in cui le emozioni sono strumento per avvicinarsi e comprendere la situazione di fragilità che caratterizza le persone affette da demenza e Alzheimer. La manifestazione, che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Milano, fa parte del progetto “La Conoscenza è Partecipazione”, un programma che si è sviluppato durante l’intero anno 2017 in 10 tappe, una al mese, corrispondenti ai 10 sintomi Alzheimer stilati dall’Alzheimer’s Association. La conoscenza stimola la comprensione e crea “partecipazione”, per questo i nostri incontri sono rivolti a tutti, con l’auspicato coinvolgimento di associazioni, municipi e parrocchie, così da garantire un’ampia risonanza del progetto e proporre una migliore qualità di vita per le persone affette da Alzheimer e i loro caregiver. InCanti diVersi sarà un’occasione per condividere, riflettere, rallegrarsi. Emozionarsi. Insieme.