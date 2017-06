"Incanto sotto il mare": il 30 giugno gran ballo di fine anno al Magnolia

Venerdì 30 giugno al Magnolia Twist and Shout torna con il gran ballo di fine anno Incanto sotto il mare, ispirato al film Ritorno al Futuro.

Sul palco Sugar Daddy And The Cereal Killers; in consolle Alessio Granata e Ale Leuci con una selezione di rock and roll, rhythm and blues e boogie woogie anni '50 e '60; trucco e parrucco in stile vintage a cura di Ketty (gratis); laboratori e spettacoli di danza con i maestri dello Studio La Rosa.