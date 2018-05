Martedì 29 maggio, alle 11.00, presso la Sala Vitman dell’Acquario Civico di Milano si svolgerà l’incontro “Inclusione per Il Futuro – Terzo Settore e Imprese: una partnership vincente per inclusione e integrazione”.



Cesvi racconta l’impegno per l’accoglienza e l’integrazione dei minori stranieri non accompagnati attraverso la collaborazione con il settore privato che gioca un ruolo cruciale nell’inclusione sociale e nell’inserimento lavorativo dei giovani migranti. Collaborazione che l’Ong sperimenta a Bergamo con l’azienda Brembo nel progetto “SOSteniamoci” che aiuta i minori stranieri non accompagnati a conseguire l’autonomia economica.



L’evento è inserito nella rassegna “Insieme senza muri” promossa dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Milano.



Durante l’incontro interverranno l’Assessore alle Politiche Sociali Pierfrancesco Majorino, Daniela Bernacchi (CEO&General Manager Cesvi), Cristina Bombassei (Chief Corporate Social Responsibility Officer Brembo), Ornella Villella (Responsabile del Centro Mediazione Lavoro).