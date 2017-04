Incontrarti danza/musica/pittura/emozioni

Spettacolo di Matteo Fedeli e Simona Atzori dedicato a La Nostra Famiglia - Protagonisti la danzatrice e pittrice milanese Simona Atzori e il violinista Matteo Fedeli, accompagnati dalle ballerine Mariacristina Paolini e Beatrice Mazzola della SimonArte Dance Company e dalla pianista Stefania Orselli. Lo spettacolo è originale ed è stato realizzato dai due artisti per incontrare gli appassionati della danza, della buona musica e della pittura: "ballerò, dipingerò in scena e userò il mio corpo e il pennello per raccontare una storia di vita e di amore", sottolinea Simona Atzori, ballerina e pittrice che ha ottenuto visibilità e riconoscimenti in tutto il mondo. "Sarà uno spettacolo che alternerà movimenti più morbidi nei cantabili a movimenti più energici nei temi dalla Spagna" precisa Matteo Fedeli, che accompagnerà Simona con il suono di un violino antico, un Guarneri del Gesù della fine del '600.