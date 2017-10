Il Pini-CTO incontra il quartiere: dal 5 ottobre al via gli appuntamenti dei “giovedì di Gorla”

Lasciare al web le diagnosi da tastiera di “Dottor Google” e incontrare un vero Dottore per ottenere risposte chiare ed esaustive alle domande sulla nostra salute: l’ASST Pini-CTO, apre le porte alla cittadinanza grazie all’iniziativa “I giovedì di Gorla”, giunta alla V edizione, al fine di promuovere, con l’aiuto di un team di specialisti, una maggiore consapevolezza degli aspetti chiave per la salvaguardia della propria salute.



Al via dal 5 ottobre per un giovedì al mese - da ottobre a dicembre, dalle 18.00 alle 19.00, presso l’Aula Colombo dell’ASST Pini-CTO nella sede di Via Isocrate -, il ciclo di incontri pensato e voluto dal Dottor Lorenzo Panella, Direttore della Struttura Complessa di Medicina Fisica e Riabilitazione dell’ASST Pini-CTO vedrà alternarsi la discussione di molteplici temi: dai farmaci per l’artrosi, dei quali si parlerà nel primo incontro, alle malattie da raffreddamento (come prevenirle e come imparare a gestirle), dalla salute del piede all’incontro con il chirurgo (per comprendere, ad esempio, quando è veramente necessario ricorrere alla protesi all’anca).



“Una persona correttamente informata sugli aspetti principali della propria salute ha più alte probabilità di riuscire a prevenire l’insorgere di una patologia e, anche a malattia conclamata, saprà approcciarla in modo più efficace. – spiega il Dottor Panella – Ed è proprio in quest’ottica che sono nati i ‘giovedì di Gorla’, per avvicinare il servizio sanitario ai cittadini: l’Ospedale apre le porte e ascolta le richieste di cittadini e pazienti in una logica di continuum di carattere assistenziale e osservazionale, come previsto d’altronde anche dalla Riforma Sociosanitaria della Regione Lombardia, della quale noi siamo stati antesignani”. “Spesso le risposte cercate sul web infatti generano un’informazione assolutamente arbitraria, confusa e difficile da filtrare, - prosegue Panella - per questo abbiamo deciso di offrire un percorso alternativo: grazie alla partecipazione volontaristica di colleghi specialisti e alla collaborazione delle associazioni del territorio i ‘giovedì di Gorla’ sono ormai un appuntamento atteso dalla comunità locale, in modo particolare dai residenti dell’omonimo quartiere”.



“L’ASST Pini-CTO favorisce il dialogo con il territorio e si impegna nella gestione delle cronicità come nello spirito della legge 23/15”. Così il Dottor Francesco Laurelli, Direttore Generale dell’ASST Pini-CTO, evidenzia l’impegno attivo nella promozione dei corretti stili di vita in chiave divulgativa attraverso i progetti dell’ASST Pini-CTO, rivolti non solo ai pazienti ma a tutta la cittadinanza.





“Giovedì di Gorla” - Il dettaglio degli appuntamenti:



1. Giovedì 05 Ottobre ore 18.00 – 19.00

I farmaci dell’artrosi. Quali sono e cosa fanno.

Dott. Lorenzo Panella – ASST G. Pini / CTO



2. Giovedì 26 Ottobre ore 18.00 – 19.00

Le patologie dell’apparato respiratorio, bronchiti e broncopolmoniti. Impariamo a difenderci!

Dott. Gabrio Andrea Dal Bo – Pneumologo



3. Giovedì 16 Novembre ore 18.00 – 19.00

Il piede: piedi in ordine per camminare bene.

Dott. Riccardo Benvenuti – ASST G. Pini / CTO

Dott. Roberto De Toma – Tecnico Ortopedico Ortopedia Subema e Ortopedia Panini



4. Giovedì 14 Dicembre ore 18.00 – 19.00

Protesi di anca: come si fa e quando? Incontro con il chirurgo.

Dott. Riccardo Compagnoni – ASST G. Pini / CTO