"Storie a porte chiuse", il programma degli incontri on-line al Museo della Scienza

Spazio all’approfondimento scientifico su #storieaportechiuse, il format digitale del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia nato durante la chiusura al pubblico per raccontare le sue storie più belle e sconosciute. Online quotidianamente sui canali Facebook, Instagram e YouTube del Museo, #storieaportechiuse taglia in questi giorni il traguardo delle 100 storie originali p ubblicate dal lancio dell’iniziativa, avvenuta alla fine del mese di febbraio.

I racconti speciali della settimana

Questa settimana, tra le nuove storie del palinsesto che va da lunedì 4 a domenica 10 maggio, ci saranno due racconti speciali: giovedì 7 sarà online la seconda puntata dello straordinario viaggio del sottomarino Toti che attraversando la città di Milano giungerà a Museo; sabato 9 passeremo dalle profondità del mare ai misteri dello spazio, seguendo il lancio del telescopio Hubble che, proprio pochi giorni fa, ha celebrato i 30 anni dalla messa in orbita.

Non mancano infine gli appuntamenti quotidiani, dedicati a temi diversi: DIETRO LE QUINTE & I DEPOSITI ogni lunedì, EDUCATION & I.LAB il martedì, ATTUALITÀ il mercoledì, STORIA DEL MUSEO il giovedì, ARCHIVI & BIBLIOTECHE il venerdì e, infine, STORIE DALLA REALTÀ VIRTUALE il sabato e LEONARDO DA VINCI la domenica.



Da segnalare inoltre il debutto nella homepage del sito del Museo di una speciale sezione dedicata al Covid-19 in cui sono state raccolte tutte le storie sul tema pubblicate nell’ambito di #storieaportechiuse. Ogni mercoledì infatti, la giornalista scientifica e autrice di Superquark RAI, Barbara Gallavotti , si interroga su tematiche legate all’emergenza che stiamo vivendo, affrontandone i diversi aspetti, analizzandone le conseguenze e contribuendo a promuovere l’importanza dell’informazione e della cultura scientifica.

Il programma

- Mercoledì 6 maggio - Attualità, Traccia il virus: Barbara Gallavotti si interroga sul Covid-19

Dopo interminabili settimane di isolamento, si sta pensando a come riprendere alcune attività. Ma il nuovo Coronavirus non è scomparso, occorre quindi trovare modo di convivere con questo agente infettivo, cercando di ammalarci il meno possibile. Barbara Gallavotti, giornalista scientifica e autrice di Superquark RAI si interroga settimanalmente su tematiche legate all’emergenza Covid-19.

- Giovedì 7 maggio - Storia del Museo, Lo straordinario viaggio del Toti (seconda parte: l'attraversamento di Milano)

Varato nel 1967, il sottomarino S-506 Enrico Toti è stato il primo costruito in Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale con il compito di pattugliare le acque del Mediterraneo per individuare il passaggio di sottomarini sovietici. Dopo 40 anni di servizio per la Marina Militare inizia il suo lungo viaggio attraverso l’Italia, per iniziare una nuova vita al Museo Nazionale della scienza e della Tecnologia: nell’agosto del 2005, un eccezionale carrello - lungo più di 60 metri con 30 assi e 250 ruote pneumatiche - porta il sottomarino tra i palazzi della città fino al centro al Milano nella sua nuova sede. In questo secondo appuntamento seguiamo il Toti durante il suo attraversamento della città di Milano passando da Via Toffetti, Viale Molise, Porta Romana e Porta Ticinese fino a dirigersi verso Sant’Agostino e Via Olona per fare il suo ingresso al Museo.



- Venerdì 8 maggio - Archivi & Biblioteche, Storia della biblioteca del Museo

Insieme a Paola Mazzucchi si ripercorrono le vicende della biblioteca del Museo dal primo nucleo raccolto da Guido Ucelli nel 1943 durante la guerra, ai giorni nostri passando in rassegna i principali fondi librari posseduti. Fondata nel 1943 come strumento di studio e approfondimento del futuro Museo, è una biblioteca specialistica sulla storia della scienza e della tecnologia, con 50.000 volumi e riviste. Il nucleo storico si concentra tra la metà dell’Ottocento e la prima metà del Novecento, mentre le 700 testate di riviste risalgono all’attività del Centro permanente di consultazione della stampa tecnico-scientifica italiana e straniera, attivo al Museo negli anni ’50 e ’60.



- Sabato 9 maggio - Storie dalla realtà virtuale, Telescopio Spaziale Hubble: “Svelando i segreti dell’Universo”

Si prosegue con “Storie dalla realtà virtuale” – documentari in pillole a episodi girati all’interno di esperienze virtuali – con la prima puntata della miniserie “Telescopio Spaziale Hubble”. Nel corso del 2020 ricorrono i 30 anni dalla messa in orbita del Telescopio Spaziale Hubble (24 aprile 1990) e i 20 anni dalla centesima missione dello Space Shuttle. Per ricordare questi due importanti anniversari ripercorriamo insieme a Luca Reduzzi, curatore collezioni Spazio e Astronomia, la missione che nell’aprile 1990 ha permesso di mettere in orbita quello che è stato definito da molti il più importante strumento dell’astronomia contemporanea. Riviviamo le principali fasi del lancio e le complesse manovre che sono state eseguite dagli astronauti della navicella Discovery per poter collocare lo stru-mento nella sua orbita operativa.



- Domenica 10 maggio - Leonardo Da Vinci, Vita di Leonardo. La bottega di Verrocchio

Incontro insieme a Claudio Giorgione, curatore Leonardo Arte e Scienza, e un allievo di Verrocchio e compagno di studi di Leonardo che racconta come funzionava una bottega artistica del Rinascimento, non un semplice atelier ma una vera e propria officina specializzata in tutte le arti, tecniche e produzioni, dalla pittura alla scultura, dalle arti applicate fino alla costruzione di macchine, con alla base la disciplina del disegno. Il confronto con un passo della vita di Leonardo scritta da Giorgio Vasari.