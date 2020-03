Perchè non bisogna fare inutili scorte: il Presidente di Federalimentare in un incontro on-line al Museo della Scienza

Il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci presenta il nuovo palinsesto settimanale di #storieaportechiuse che va da lunedì 30 marzo a domenica 5 aprile. Il format digitale nato per raccontare le storie più belle del Museo ogni giorno sui suoi canali Facebook, Instagram e YouTube, accompagna virtualmente il pubblico all’interno del Museo anche mentre non è accessibile, attraverso pillole-video, immagini e documenti inediti che parlano di scienza, tecnologia, attualità, dietro le quinte, education. Il Progetto è sostenuto da Fondazione IBSA, partner scientifico del Museo.

Un format dedicato a tutti i cittadini a casa

In linea con la missione del Museo, #storieaportechiuse è stato infatti lanciato in un periodo di forte emergenza per il Paese con l’obiettivo di svolgere un ruolo attivo, contribuendo a divulgare la cultura e, ora più che mai, a fare chiarezza scientifica e a evidenziare l’importanza di affidarsi a fonti autorevoli. Una necessità sempre più sentita dalle persone, così come confermato dai risultati positivi registrati dal format che, da quanto è stato lanciato a fine febbraio, ha portato un incremento del +110% in termini di fanbase, utenti unici raggiunti e di interazioni sulla pagina Facebook del Museo rispetto al mese precedente, mentre il canale Instagram è cresciuto del 220% con oltre il 190% in più di utenti unici raggiunti e interazioni in aumento del +130% sul mese di febbraio.

L'incontro di mercoledì 1 aprile con Federalimentare

Appuntamento speciale di questa settimana sarà quello in programma mercoledì 1 aprile, durante il quale verrà fatta chiarezza su un tema di attualità particolarmente sentito e che in questo periodo coinvolge tutti gli italiani: gli approvvigionamenti alimentari e la loro disponibilità nei punti vendita. Barbara Gallavotti, giornalista scientifica e autrice di Superquark RAI, ha intervistato il Presidente di Federalimentare Ivano Vacondio per capire con lui come funziona la catena di distribuzione dei generi alimentari e spiegare perché continueremo a trovare il cibo senza bisogno di fare scorte che possano danneggiare la comunità.

Il palinsesto

Lunedì 30 marzo - Dietro le quinte e i depositi

- "La Draisina2, antenata della bicicletta

In Germania, più 200 anni fa, il barone Karl Christian Ludwig Drais presenta la Laufmaschine: la “macchina per correre”. Il primo giro di prova avviene il 12 luglio 1817. Tra andata e ritorno, Drais percorre oltre 15 chilometri: dal centro di Mannheim, dove abita, al quartiere Rheinau. L’impresa finisce sui giornali, che battezzano il veicolo “Draisina”. Marco Iezzi, curatore collezione Trasporti del Museo, ci racconta la storia di un vero oggetto iconico di cui il Museo conserva in deposito un esemplare



- "Un filo che collega"

Ogni acquisizione che il Museo fa si fonda su una scelta: conservare, valorizzare, consegnare al futuro. Luciana Tasselli, curatrice collezioni Energia, ci racconta di Antonino Vadalà , elettricista di Giardini di Naxos (Taormina), oggi in pensione, che ha contribuito alle raccolte del Museo con decine di beni relativi agli usi domestici dell’elettricità, all’impiantistica pubblica e privata, all’illuminotecnica. Una storia particolare: non solo collezionismo, ma passione che si apre al mondo e diventa impegno civile grazie alle donazioni.



Martedì 31 marzo - Education & I.Ab

- "Bolle incredibili"

Manuela Mandelli, education curator i.lab Bolle di sapone, ci guida passo passo per realizzare in casa enormi e sorprendenti bolle



- "Aria di birra"

Come nella cucina di casa, anche nel laboratorio interattivo di Alimentazione del Museo, si sperimentano tante ricette per scoprire come gli ingredienti reagiscono e si trasformano nel risultato finale. La birra è la bevanda più diffusa al mondo ed esiste in una varietà infinita di versioni:Ale, Lager, Pilsner, Stout...ma tutte sono realizzate a partire dagli stessi ingredienti: acqua, orzo, luppolo e lievito. Quello che cambia sono i metodi di produzione e gli aromi che si aggiungono. Un'altra caratteristica della birra è la sua schiuma! Abbiamo provato a fare la birra per capire perché ha la schiuma insieme a Valeria Chiodini education curator i.lab Alimentazione



Mercoledì 1 aprile - Attualità

- "Perchè non bisogna fare inutili scorte"?

Barbara Gallavotti, giornalista scientifica e autrice di Superquark RAI ne parla con il presidente di Federalimentare Ivano Vacondio e spiega come funzionano gli approvvigionamenti dei generi alimentari e perché continueremo a trovare il cibo senza bisogno di fare scorte che possano danneggiare la comunità.



- "Un ricordo dell’astronauta Alfred Worden"

Pochi giorni fa ci ha lasciato un grande astronauta, parte della missione Apollo 15. Luca Reduzzi, curatore Astronomia e Spazio del Museo, ripercorre la sua carriera e la sua visita al Museo nel novembre 1971



Giovedì 2 aprile - Storia del museo

- Le collezioni d’arte Guido Rossi

Guido Rossi, industriale tessile, lasciava al Museo nel 1957 la sua collezione d’arte, composta da 109 dipinti e 15 sculture, espressione della vivacità di quella importante borghesia imprenditoriale lombarda che fa del collezionismo di opere d’arte uno degli strumenti principali dell’operazione di ascesa e riconoscimento sociale. In una mostra virtuale online Claudio Giorgione, curatore Leonardo Arte e Scienza, ci guida alla scoperta della storia e bellezze di questa collezione



