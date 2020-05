"Storie a porte chiuse", il nuovo programma di incontri online del Museo della Scienza

"Storie a porte chiuse", il format digitale del museo nazionale scienza e tecnologia nato durante la chiusura al pubblico per raccontare le sue storie più belle e sconosciute, continua con tanti appuntamenti imperdibili.



Novità di questa settimana è l’introduzione di una nuova rubrica dedicata al sottomarino toti per conoscerne la storia e i segreti attraverso le parole del curatore sezione trasporti, marco iezzi. sottomarino enrico toti sarà online ogni giovedì per accompagnare tutti gli appassionati all’interno di uno dei pezzi più iconici del museo: si inizia il 21 maggio alla scoperta della camera di lancio e della cucina.

Il nuovo palinsesto

Tra le nuove storie del palinsesto che va da lunedì 18 a domenica 31 maggio, ci saranno inoltre tanti altri racconti speciali: martedì 19 entreremo in uno smartphone insieme agli esperti dei nostri i.lab per carpire come funzionano gli effetti stroboscopici della sua fotocamera quando registra oggetti in movimento; lunedì 25 seguiremo il restauro di un aeroplano, il muegyetemy m-24, accompagnandolo nel suo percorso dai depositi del museo fino al suo ritorno alle origini; sabato 30 in occasione della milano digital week un appuntamento dal vivo per storie dalla realtà virtuale , dedicato al Titanic. Non mancano infine gli appuntamenti quotidiani, dedicati a temi diversi: "Dietro le quinte & i depositi" ogni lunedì, Education & I.lab" il martedì, "Attualità" il mercoledì, "Sottomarino Enrico Toti" il giovedì, "Archivi & Biblioteche" il venerdì e, infine, "Storie dalla realtà virtuale" il sabato e leonardo da vinci la domenica.

Il programma

- Lunedì 18 maggio - "Dietro le quinte & I depositi" - Il tuo museo sull’isola che non c’è

Animal crossing: new horizons è un videogame che permette ai giocatori di tutto il mondo di dare vita all’isola dei propri sogni dove poter vivere in tranquillità. si possono piantare alberi da frutto, ci si può scambiare abiti con gli amici, progettare la casa dei sogni e anche creare il proprio museo personalizzato. In attesa che il museo sia di nuovo pronto ad accogliervi nei suoi spazi, abbiamo pensato di mettere a disposizione di tutti i giocatori alcuni oggetti e opere d’arte delle nostre collezioni per trasformare la tua casa virtuale in un museo personale che se vorrai, potrai aprire anche ai tuoi amici. Scegli tra gli oggetti delle collezioni che abbiamo selezionato per te nella galleria qui sotto, fai una scansione del qr code e trasportali sulla tua isola dove potrai esporli su cavalletti come una mostra d’arte o una mostra di fotografia oppure anche trasferirle su una maglietta o su un muro.



- Martedì 19 maggio - "Education & i.lab" - Entriamo nello smartphone – Oggetti stra-ordinari

Il nostro smartphone fa un sacco di cose e, in genere, le fa bene: per esempio registra video di buona qualità in modo molto semplice, ma anche un’operazione così usuale può riservare delle sorprese. avete mai provato a riprendere oggetti che ruotano come una trottola o un fidget spinner? Quello che vedrete bene sono degli effetti stroscopici ma oltre a questo possiamo osservare anche qualche cosa di inaspettato. per interpretare le immagini dobbiamo fissare l’attenzione su un aspetto tecnologico importante: come la fotocamera digitale le acquisisce. Proviamo a fare qualche esperimento per capirlo.



- Mercoledì 20 maggio - Attualità - covid19: perché non abbiano giocato d’anticipo?

Barbara Gallavotti, giornalista scientifica e autrice di superquark rai si interroga settimanalmente su tematiche legate all’emergenza covid-19. Questa settimana parliamo dell’accesso ai farmaci, di come funzioni il lavoro di ricerca che sta dietro la loro scoperta e di come e perché le logiche di mercato lo possano determinare.



- Giovedì 21 maggio - Sottomarino Enrico Toti - viaggio dentro al sottomarino toti - Camera di lancio e cucina

Iniziamo un viaggio a tappe all’interno del primo sottomarino costruito in italia dopo la seconda guerra mondiale. scopriamo i suoi ambienti e gli equipaggiamenti di bordo, l’organizzazione del lavoro e del tempo libero. iniziamo dalla camera attrezzata con i tubi di lancio e la scorta di siluri, ma adibita principalmente a locale dormitorio e refettorio. questo ambiente era anche il “locale di vita” dove l’equipaggio poteva leggere un libro, giocare a carte o guardare una videocassetta nei pochi momenti di pausa.



- Venerdì 22 maggio - "Archivi & biblioteche" - Restauri su carta

I libri antichi della biblioteca sono arrivati fino a noi: alcuni in ottimo stato, altri necessitano di qualche intervento di restauro poiché gli insetti, la polvere o l’acqua ne hanno compromesso in parte la struttura. la d.ssa francesca toscani restauratrice di materiale librario, archivistico e opere grafiche su carta che collabora con il museo ci racconta come avviene un intervento su un libro antico.



Per scoprire il programma completo visitare il sito dedicato.