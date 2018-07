“Da WOW Spazio Fumetto un incontro sugli UFO”

Sabato 14 luglio, alle ore 17:30, WOW Spazio Fumetto ospiterà un incontro dedicato agli avvistamenti di dischi volanti e affini, in particolare sul cielo di Milano.

La mostra “Alieni!”, in corso allo Spazio Fumetto, è lo spunto per affrontare l’argomento UFO e scoprire quanti e quali siano stati gli avvistamenti di oggetti volanti non identificati.

Durante l’incontro interverranno Matteo Di Viesti, ufologo e conduttore tv del programma Top Mistery, e Andrea Cocchiara, scultore di alieni e animatore del Top Mistery club, il primo club del mistero a Milano.

Ingresso libero.