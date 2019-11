"Mente e Corpo in Equilibrio", un nuovo incontro in CasciNet dedicato al sonno

Domenica 10 novembre a CasciNet si terrà l'incontro "Mente e Corpo in Equilibrio", dedicato al nostro rapporto col sonno.

Lo psicoterapeuta Niccolò Di Francesco spiegherà come dormire meglio e superare gli episodi di insonnia. Verranno inoltre esplorate delle tecniche di rilassamento: dalla Mindfulness allo Yoga Nidra, accompagnati da musica e vibrazioni dal vivo.

Attraverso questa pratica antica conosciuta come Sonno dello Yogi, e con l'aiuto di suoni e frequenze, ci riavvicineremo al nostro Sé profondo, raggiungendo un’armonizzazione che migliora il benessere del nostro sonno. Pratica a cura di Paola Tierri con le musiche di Manuel Piazza. Seguirà un momento conviviale con tisane e assaggi energizzanti belli e buoni.

L'incontro si tiene in un luogo particolare, l’Abside affrescata datata al 1100 che si trova in CasciNet: la cascina, edificata su un monastero medievale, di cui resta visibile solo il catino absidale, in rete con l'Associazione Cascine Milano, è coinvolta nell'opera di restituzione alla cittadinanza di beni architettonici abbandonati, come alcune cascine del milanese. L’abside e lo spirito dei tempo che lo abita sono l’ispirazione che ha guidato alcune persone a renderlo origine e protagonista accogliente di una nuova avventura.

Prenotazioni