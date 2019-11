"La Mente e il Sacro: Salute Mentale in rapporto col senso del Sacro": un nuovo incontro da CasciNet

Domenica 24 novembre presso CasciNet si terrà un incontro con Riccardo Marco Scognamigliom direttore scientifico dell'Istituto di Psicosomatica Integrata di Milano.

Per secoli la dimensione del Sacro è stato principio organizzatore del rapporto tra collettività e ambiente, custodendo anche i valori della comunità. Su scala globale è in atto da qualche decennio un passaggio da sacro a profano, da collettivo a privato, da trascendente a simulato. Quali sono i suoi effetti sul benessere della mente e del corpo? E quali le differenze tra una società in cui il passaggio all'ipermodernità è compiuto, rispetto ad società in cui è ancora visibile il passaggio da strutture sociali arcaiche a ipermoderne?

Riccardo Marco Scognamiglio, psicologo, psicoterapeuta e direttore scientifico dell'Istituto di Psicosomatica Integrata, porterà il contributo, frutto di 20 anni di studio nel campo della Terapia Clinica e Psicosomatica, sul legame tra la nuova Psicologia Clinica e il fenomeno del ritorno al bisogno del Sacro.