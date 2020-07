La misteriosa storia degli Sforza in un evento imperdibile al Castello Sforzesco

Martedì 7 luglio al Castello Sforzesco, nella suggestiva cornice del Cortile delle Armi, arriva un imperdibile appuntamento dedicato al viaggio nel tempo, più precisamene al Ducato degli Sforza. Davide Verazzani farà salire il pubblico sulla sua macchina del tempo per portarlo nel 1450, quando il Ducato passa dai Visconti agli Sforza, e raccontare i 50 anni che sconvolsero Milano.

La storia della famiglia Sforza

La serata sarà dedicata proprio alla storia, coinvolgente e incalzante, delle oscure e misteriose vicende della famiglia Sforza, che a Milano prese il potere nel 1450 e lo perse per sempre solo 50 anni dopo. Colpi di scena, intessuti di sete di potere, lussuria, arroganza, intrighi, tradimenti, ma anche di bellezza, amicizia, amore e dal grande genio di Leonardo da Vinci.

Una storia, come scrivono gli organizzatori, "che sembra arcaica, ma risulta incredibilmente moderna, tanto da essere avvincente come una puntata di “Game of Thrones” (mancano solo i draghi)". Alla serata sarà presente il banco di Meravigli edizioni dove, acquistando 2 libri a scelta,

verrà rimborsato il prezzo del biglietto d’ingresso.

Informazioni pratiche

E' importante prenotare la propria partecipazione acquistando il biglietto on-line: gli ingressi sono contingentati e sono previsti solo posti a sedere, opportunamente distanziati tra loro, per la sicurezza di tutti.