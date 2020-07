Milano, uno speciale laboratorio per i bambini al Centro Pime: come iscriversi

Mettersi in posa come un'opera d'arte? E' l'idea culturale e di intrattenimento per grandi e piccini per il prossimo evento al Museo Popoli e Culture del Centro PIME di Milano per trascorrere un sabato mattina con la famiglia in modo divertente e intelligente. L'appuntamento è per sabato 11 luglio al Centro Pime. Gli oggetti nei musei possono sembrare immobili, ma osservandoli con attenzione, si riesce a scoprire quanto possa essere dinamico ciò che raffigurano. Ecco allora la proposta: un'esplorazione alternativa del museo basata sul movimento e sull'osservazione di forme, strutture e posture.

Il percorso

Durante il percorso di visita, i visitatori proveranno ad imitare con i propri corpi le pose di alcune statue e di alcuni personaggi raffigurati negli oggetti esposti, offrendo agli altri una nuova lettura delle collezioni. Alla fine del giro, tutti nello splendido giardino del Centro PIME per il laboratorio dove si potrà inventare una personale scultura vivente, completa di titolo e didascalia. Possono partecipare sia i bambini (dai 6 agli 11 anni), sia gli adulti che li accompagnano, dura circa 1 ora e 30 minuti, dalle 11 alle 12:30. Il numero degli accessi al museo è limitato e contingentato, pertanto è richiesta la prenotazione, fino ad esaurimento posti, tramite apposito form online



A fine visita sarà possibile fermarsi per un break o un pranzo alla Caffetteria del PIME.

Norme anti-covid

Sono previste tutte le misure sanitarie indicate dalle norme vigenti a tutela della salute dei cittadini: la distanza di almeno un metro tra i visitatori, la mascherina, la sanificazione delle mani con la soluzione igienizzante disponibile all’ingresso. Se necessario indossare i guanti, verranno forniti dal personale incaricato che misurerà anche la temperatura corporea.

