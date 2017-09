Incontro speciale con PIF: lunedì 2 ottobre a Base, gratis

Lunedì 2 ottobre, nell'ambito di Milano Film Festival, Base Milano ospiterà un incontro con PIF.

Il regista, autore e presentatore, che all'anagrafe si chiama Pierfrancesco Diliberto, sarà protagonista di Una camera in spalla e la realtà in presa diretta, un appuntamento per raccontare il suo personale stile giornalistico, noto al grande pubblico per il format televisivo Il Testimone.