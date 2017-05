Incontro gratis di Joy Training per bambini e adolescenti che hanno subito la perdita di una persona cara

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Libellule nel cuore è un progetto della Fondazione Maurizio Fragiacomo Onlus nato con l'obiettivo di aiutare i bambini e gli adolescenti nell'elaborazione del lutto. È ispirato a Grief Encounter, una delle più autorevoli organizzazioni britanniche fondata dalla psicologa Shelley Gilbert, che lo appoggia anche nella formazione e nel materiale di supporto. Libellule nel cuore organizza il 4 giugno, presso la Piscina Sven Infinity di Gorgonzola, il primo di una serie di incontri gratuiti di joy Training in acqua per bambini e adolescenti che hanno subito la perdita di una persona cara, con l'obiettivo di aiutarli a trasformare ciò che traumi emotivi come il lutto creano: un grande ostacolo al fluire gioioso della vita. Dalle ore 16, 00 in poi le attività proposte avverranno in un'atmosfera giocosa, di condivisione e di allegria: quella che i bambini in lutto più rimpiangono e desiderano. Alla sessione in piscina seguirà un "baby aperitivo" per i piccoli ospiti e i loro accompagnatori, un sereno momento di convivialità e di confronto sull'esperienza. Libellule nel cuore offre inoltre ai bambini e agli adolescenti ( con un accompagnatore) che parteciperanno all'incontro di Joy Training in piscina, l'entrata gratuita al Lido di SEVEN INFINITY per l'intera giornata del 4 giugno. Programma: Registrazione all'evento presso la reception fino alle ore 15,30 Ore 16,00 inizio della sessione di Joy Training Ore 17,30 baby aperitivo con presentazione del progetto Libellule nel cuore Min. 6 / max 15 partecipanti (+ 1 accompagnatore ciascuno) E' richiesta la presenza di un adulto (non è necessario entrare in acqua con il bambino). L'evento è totalmente gratuito, previa iscrizione, chiamando il numero 348- 8147479 o mandando una e-mail a info@libellulenelcuore.com entro il 31 maggio p.v.