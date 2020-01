Un appuntamento imperdibile (gratis) alla scoperta del gatto siberiano

Parte Domenica 26 gennaio, a Paderno Dugnano, una nuova iniziativa, La domenica con l'allevatore, un appuntamento periodico con l'obiettivo di avvicinare il pubblico al mondo degli animali dando l'opportunità di confrontarsi con selezionati allevatori delle diverse razze canine e feline.

Il gatto siberiano, l'unico ipoallergenico

Domenica si parlerà del Gatto Siberiano insieme all'Allevamento Coccole & Fusa di Assago (MI) che esporrà alcuni esemplari adulti e cuccioli. Il gatto siberiano è l'unico ipoallergenico: la sua saliva contiene infatti poca proteina FelD1, la sostanza che causa le reazioni allergiche. A dare fastidio, infatti, non è il pelo come erroneamente si crede, ma sono le particelle di saliva che il gatto leccandosi e perdendo pelo sparge ovunque. Il siberiano è un gattone forte di origini russe, di taglia medio-grande, molto proporzionato e armonico, bellissimo da vedere e da avere intorno. Ha un carattere docile e affettuoso tanto da essere definito "il gatto-cane". Adattissimo alla vita di famiglia, convive perfettamente con i bambini, ai quali si affeziona molto.

"Alleviamo questa razza da sette anni ormai - commenta la titolare dell'affisso Coccole & Fusa - noi stessi siamo allergici e il 90% di chi adotta i nostri mici lo è. Se selezionati accuratamente sono ben tollerati e, avendo un'indole dolce e partecipe, sono un'ottima scelta per chiunque. Vivono benissimo in appartamento, sono longevi, sani, dotati di grande equilibrio e si inseriscono velocemente nella vita famigliare".

Per coloro che prenoteranno il loro cucciolo è previsto in omaggio un coupon sconto per acquistare tutto il necessario per il loro nuovo amico.