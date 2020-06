Quattro lezioni gratis di meditazione al Parco Nord: come iscriversi

Quattro serate d’estate nel verde del Parco Nord, alla scoperta di due modi diversissimi di andare “Oltre i limiti" e di esplorare il mondo della meditazione, attraverso il controllo di emozioni e pensieri come attraverso il controllo della performance muscolare.

Il progetto

"Oltre i limiti" è un progetto legato a YouAble Onlus che nasce da NORBERT CASALI, atleta paralimpico ipovedente, con le guide Massimiliano Gandossi (Guida Triathlon), Federica Putti (Tecnico FISPES), Paolo Vitali (Tecnico FISPES) e Matteo Moro (Guida Fuori Campo). E ha la missione di far capire cosa vuol dire convivere con una disabilità (in particolar modo cosa comporta essere disabile visivo) e di come la disabilità possa essere vista con un fattore “abilitante” sotto certi aspetti, e come un modo per mettersi alla prova e capire che si può andare avanti, “Oltre i limiti”.

"Oltre i limiti" ha attualmente in corso una Campagna MSD CrowdCaring sulla piattaforma Eppela, “Sii i miei occhi”, per sensibilizzare le nuove generazioni attraverso lo sport significa abbattere i pregiudizi e preparare il futuro. Lo farà attraverso una serie di incontri di sensibilizzazione presso le scuole primarie, in cui si vuole lavorare sulla mentalità dei bambini per abbattere i pregiudizi facendo capire loro la diversità, e due sessioni di corsa congiunte tra runners e atleti-guide, ruolo importantissimo e misconosciuto in Italia per l’inserimento dei disabili nell’attività sportiva soprattutto atletica.

I quattro appuntamenti

Dal progetto sono quindi nati anche questi 4 appuntamenti aperti a tutti (ma su prenotazione, per ovvi motivi organizzativi nel rispetto del distanziamento sociale indispensabile) di avvicinamento all’idea di superamento dei propri limiti grazie al tramite di una figura guida.

Giovedì 2 e 16 luglio, si affronterà la sfera più interiore grazie ad una speciale “meditazione guidata” a cura dell’istruttrice MariaLuisa Angelucci, Incentrata sul senso della vista e della sua assenza, la dimensione sensoriale del vuoto e del buio e sull’importanza di un punto di riferimento che aiuti a orientarsi e trovare l’equilibrio.

Giovedì 9 e 23 luglio, invece, l’atleta guida di Norbert Casali, Pier Maria Ferrari, condurrà i presenti oltre i propri limiti in una lezione di “GDM - Ginnastica Dinamica Militare”, una forma di allenamento a corpo libero utilissima nella preparazione sportiva ma per la quale è fondamentale potersi affidare con fiducia a una guida che sappia spingerci oltre i nostri limiti nel rispetto delle nostre effettive potenzialità.