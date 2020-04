Il pianista Roberto Prosseda ospite di Triennale Decameron, il nuovo format digitale e gratuito

Roberto Prosseda (Latina, 1975) è uno dei pianisti più attivi nella scena concertistica internazionale. Ha inciso l’integrale pianistica di Mendelssohn per la Decca ed è l’unico a tenere concerti con il pedal piano, strumento che ha riportato alla luce dopo un secolo di oblio. Con la Gewandhaus Orchester diretta da Riccardo Chailly ha inciso il Concerto inedito in mi minore di Mendelssohn, da lui riscoperto. Suona regolarmente con alcune delle più importanti orchestre del mondo, tra cui London Philharmonic, New Japan Philharmonic, Moscow State Philharmonic, Santa Cecilia, Filarmonica della Scala. Roberto Prosseda affianca alla sua attività concertistica frequenti collaborazioni in veste di consulente artistico e ideatore di progetti culturali di divulgazione musicale, spesso facendo leva su idee e format altamente innovativi.

Nel 2012 ha concepito l'innovativo format di lezione-concerto in cui si confronta con il robot pianista TeoTronico, illustrando al pubblico i principi dell'espressione musicale al pianoforte, generando un dibattito estetico sul rapporto tra oggettività e soggettività nell'interpretazione musicale. Il progetto è stato presentato in più di cinquanta città, anche alla Philharmonie di Berlino, ad Ankara e nelle principali città della Cina. È autore di tre documentari su Chopin, Mendelssohn e Liszt per Rai Educational e collabora regolarmente con RadioTre in qualità di autore e conduttore delle “Lezioni di Musica”. Il suo libro Il Pianoforte è edito da Edizioni Curci.