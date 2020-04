Un incontro gratis con Tommaso Paradiso in "Triennale Decameron". Come vederlo

Mercoledì 29 aprile Tommaso Paradiso, nell’ambito di Triennale Decameron, dialogherà con Lorenza Baroncelli, Direttore Artistico di Triennale Milano, su come questo periodo di isolamento stia modificando le sue abitudini e il suo lavoro artistico. Le prospettive di cambiamento che potrebbero emergere alla fine dell’emergenza sanitaria - per il mondo della musica e più in generale per tutta la società - le sfide che dovremo affrontare a livello nazionale ed europeo saranno gli altri temi affrontati durante la conversazione.

Tommaso Paradiso

Tommaso Paradiso è un cantautore, autore e musicista romano, nato a Roma il 25 giugno 1983. Cresce nel quartiere Prati della città, frequenta il liceo classico e, successivamente, si laurea in filosofia. Nel 2009 fonda i Thegiornalisti insieme a Marco Primavera e Marco Antonio Musella, debuttando a settembre 2011 con l’album "Vol.1", seguito qualche mese più tardi da "Vecchio" e nel 2014 da "Fuoricampo". Nel 2015 Tommaso Paradiso firma la sua prima importante collaborazione: è, infatti, coautore di "Luca Lo Stesso", il singolo di Luca Carboni in vetta alle classifiche airplay.

Nel 2016 pubblica con i Thegiornalisti "Completamente Sold Out", album certificato disco di platino, che conquista grandi consensi e riceve diversi premi, tra cui quelli ottenuti ai Rockol Awards, al Coca Cola Onstage Awards e ai Wind Music Awards, oltre al riconoscimento di PMI come migliore rivelazione del 2016. Il 21 giugno 2017 esce "Riccione", singolo che in meno di una settimana raggiunge il milione di views su Youtube ed entra in top 20 dell’airplay radiofonico come più alta nuova entrata della settimana. Il brano conquista anche il quarto disco di platino e diventa a pieno titolo il vero tormentone dell’estate 2017: 1° posto dell’airplay radiofonico, 1° posto nella classifica iTunes, secondo posto nella classifica Top 50 Italia di Spotify e vince il premio “Rtl 102.5 Power Hits – PMI” come singolo indipendente più suonato dalle radio nell’estate 2017. Sempre nel 2017, Tommaso Paradiso collabora alla scrittura del singolo L’esercito del selfie, di Takagi&Ketra feat. Lorenzo Fragola e Arisa, oltre ad essere coautore di alcuni tra i brani più popolari di quel periodo: "Mi hai fatto fare tardi" di Nina Zilli, "Partiti adesso" di Giusy Ferreri, "Autunno di Noemi" e "Una vita che ti sogno" di Gianni Morandi (2018). Il 2018 vede un nuovo sodalizio con Takagi e Ketra.

Triennale Decameron

Triennale Decameron è un progetto di Triennale Milano sviluppato a partire dallo spunto del Decamerone di Giovanni Boccaccio, che narra di un gruppo di giovani che nel 1348 per dieci giorni si trattengono fuori da Firenze per sfuggire alla peste nera e a turno si raccontano delle novelle per trascorrere il tempo. Tutte le “novelle” di Triennale Decameron saranno trasmesse in diretta sul canale Instagram di Triennale. Tutti i giorni alle 17.